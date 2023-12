Giulia Cecchettin | il funerale martedì a Padova Turetta | ‘La volevo solo per me’

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ultimo saluto averrà dato5 dicembre, alle ore 11.00, con la cerimonia funebre prevista nella Basilica di Santa Giustina. Lo si legge nelle epigrafi già affisse stamane a Vigonovo, il paese di. Il nulla osta della Procura al rilascio della sala alla famiglia, dopo l’autopsia di ieri, è atteso in queste ore. Santa Giustina è una chiesa capace di ospitare migliaia di persone, affacciata su Prato della Valle, una piazza vastissima che permettere a molti di seguire la cerimonia, su maxi schermi, anche all’esterno della basilica. E’ durata in totale 14 ore l’autopsia sul corpo di. L’esame, iniziato venerdì alle 9.30, è terminato alle 23.40. Lo si apprende da fonti qualificate. Una durata, si spiega, dovuta alla complessità e al gran ...

