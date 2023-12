(Di sabato 2 dicembre 2023) Leggi Anche Omicidio, l'interrogatorio diè durato 9 ore: 'Mi è scattato qualcosa in testa'al pm: 'Laper me, omicidio' Nell'interrogatorio di nove ...

Altre News in Rete:

Giulia Cecchettin, i funerali saranno martedì 5 dicembre a Padova | Turetta: "La volevo per me, delitto terribile. Scappava, l'ho rincorsa e ...

Leggi Anche Omicidio, l'interrogatorio di Turetta è durato 9 ore: 'Mi è scattato qualcosa in testa' Turetta al pm: 'La volevo per me, omicidio terribile' Nell'interrogatorio di nove ore davanti al pm, ...

Giulia Cecchettin, il funerale martedì a Padova - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Giulia Cecchettin, i funerali martedì 5 dicembre alle 11, prevista la presenza di Mattarella: attese oltre 10m ilmessaggero.it

Giulia Cecchettin, ai funerali martedì a Padova Giorgia Meloni e Sergio Mattarella. L'epigrafe: «Non fiori, ma offerte per opere di bene»

L'ultimo saluto a Giulia Cecchettin verrà dato martedì 5 dicembre, alle ore 11.00, con la cerimonia funebre prevista nella Basilica di Santa Giustina. Lo si legge nelle epigrafi già affisse stamane a ...

Decisa la data del funerale di Giulia Cecchettin: quando e dove si terrà l'ultimo saluto alla 22enne uccisa

È stata fissata la data del funerale di Giulia Cecchettin, la 22enne studentessa uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Quando si terrà ...