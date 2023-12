Giulia Cecchettin | Filippo Turetta | “Scappava | ma l’ho rincorsa e uccisa”

(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) –nella zona industriale di Fossò “colpita”. Non ha avuto scampo la studentessa universitaria di 22 anni quando l’ex fidanzatoha accelerato e in pochi passi l’ha raggiunta, afferrata e accoltellata alle spalle, tra testa e collo, poi con il coltello da cucina ha affondato un colpo anche al torace. E’ uno dei passaggi dell’interrogatorio reso ieri dal 21enne al pm di Venezia. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Altre News in Rete:

Filippo Turetta, perizia psichiatrica Cruciani non si tiene: "Mi viene il sangue al cervello"

... il conduttore radiofonico non ha potuto non commentare quanto emerso dall'interrogatorio di Filippo Turetta, il 22enne che ha ucciso a coltellate la sua ex fidanzata. In particolar ...

Uccisa con un solo coltello, morta in pochi minuti

E' stata una coltellata sferrata all'arteria basilare nella parte posteriore del collo ad uccidere Giulia Cecchettin,. Questa, tra le 25-30 inferte da Turetta, è stata l'unica che non le ha dato ...

Elena Cecchettin, il tatuaggio con un disegno di Giulia nel post sui social: «Sei andata via, siamo dilaniati»

Elena Cecchettin posta su Instagram la foto di un tatuaggio al braccio accompagnata da un brano inglese della canzone Little Talks, del gruppo musicale Of Monsters and Men, che suona come una dedica ...