Giulia Cecchettin | bufera sulla nonna che ha presentato il suo libro

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 2 dicembre 2023)su Carla Gatto,di, che ha scelto di presentare il suo. “Sei un mostro”, si legge sui social. Una decisione molto contestata. La somiglianza tra la storia tragica della nipote e quella della protagonista della sua opera, “Emma è una ragazza del Sud”, è inquietante. Lei ha deciso di non spostare la presentazione, aggiungendo: “Siamo in una bolla di dolore, le dedicherò il mio prossimo”. Leggi anche:, il manifesto dei funerali e il messaggio della famiglia.Anna Carla Gatto, conosciuta semplicemente come Carla, ha 75 anni ed è una scrittrice. Il suo ultimo, “Emma è una ragazza del Sud“, racconta di una giovane vittima di una società patriarcale, ...