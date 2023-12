Altre News in Rete:

Giorgia: "E poi Sanremo"

... si lascia andare anche a temi di triste attualità, come il caso diCecchettin: "C'è un peso ... Per non passare da un uomo che dicesse "!". Mi sono presa la libertà di dire dei "no". Alcuni ...

Giulia canta Bellissima a The Voice Kids, ma nessuno si gira Biccy

Io Canto Generation, duetti scatenati: Iva Zanicchi e Giulia in Mon Amour, la Scuccia "riscrive" i Maneskin Today.it

Le canzoni dello Zecchino D’Oro 2023: titoli, autori e chi le canta

Ecco i titoli, interpreti e autori delle 14 canzoni in gara allo Zecchino D'Oro 2023. Puntate, ospiti e tutte le informazioni ...

The Voice Kids: Giulia Mosca canta Bellissima di Annalisa (video)

Venerdì 1 dicembre 2023, per la seconda puntata di Auditions di The Voice Kids, davanti alla giuria formata come l’anno scorso da Clementino, Loredana Bertè, Arisa e Gigi D’Alessio; Giulia Mosca 11 ...