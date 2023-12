Giovani maschi impotenti? Il problema sono i pesticidi Lo studio

Altre News in Rete:

Violenza di genere secondo le adolescenti

... come insistenza, "troppo amore", gelosia " ma al tempo stesso bisogna educare i, soprattutto i, affinché cambino e smettano di vedere la donna come un oggetto di cui possono fare ciò ...

I maschi e i giovani sono sempre meno sensibili alla violenza di ... Domani

Looksmaxxers: chi sono i giovani maschi che sui social cercano risposte per migliorare la propria bellezza... la Repubblica

Non amo questo femminismo, è un confronto armato tra i sessi

Penso a queste donne che di colpo, da ogni parte e in ogni momento del giorno da quindici giorni (sui social, in tivù e alla radio), sentono dire che tutti i maschi sono corresponsabili ... e ...

Prima dei ragazzi formiamo i genitori

Ogni individuo, donna o uomo, in ogni funzione o ruolo - genitore, insegnante, educatore... - possiede entrambi i codici e dovrebbe metterli in gioco in modo equilibrato e complementare, affinché ...