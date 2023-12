Giornata dei castelli | palazzi e borghi medievali | alla scoperta delle bellezze del territorio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 dicembre 2023) Domenica 3 dicembre ultimo appuntamento con le attesissime visite della manifestazione: “Giornate dei” promosse dall’associazione Pianura da Scoprire. La ricchezza di fortificazioni e strutture difensive della media pianura lombarda non ci deve sorprendere: nel Medioevo questorappresentava un importante confine, in particolare tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, che oggi ci ha lasciato importanti eredità in termini architettonici e storico artistici. Per accogliere sempre più la richiesta di interesse da parte dei numerosissimi visitatori che ogni anno partecipanonostra manifestazione, in quest’anno così speciale, verrà aggiunta anche la prima domenica del mese di dicembre, un’occasione unica per scoprire il fascino ...