Giorgia Rossi da mozzafiato | vestitino troppo corto | sale la temperatura | FOTO mostruosa

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 2 dicembre 2023) Negli studi di DAZN per presentare Monza-Juventus, la bellasi è presentata con un vestito che ha fatto impazzire gli spettatori, in questo periodo può essere considerata come una delle giornaliste sportive più brave e preparate sul panorama mediatico italiano. Gavetta fin da Sportmediaset ed ora presentatrice ed inviata per i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.