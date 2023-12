Gigante femminile Tremblant 2023 | risultati e classifica prima manche | Brignone in testa davanti a Hector

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Federicaa tutti nelladela Mont-, in Canada, sesto appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino/2024. Poca visibilità in cima al tracciato, che ha provocato un ritardo di un quarto d’ora della partenza. Su una neve piuttosto pesante, l’azzurra fa segnare un ottimo 1:06.50, rifilando 11 centesimi a, seconda in 1:06.61, e tre decimi a Lara Gut, terza in 1:06.85. Quarta Vlhova, a 40 centesimi, e quinta Shiffrin, a quasi mezzo secondo. Buona prova di Marta Bassino, che è settima a 96 centesimi da. Molto bene Goggia, scesa con la pettorina numero 18, in nona posizione a 1.4 dalla vetta. Per quanto riguarda le altre azzurre, sorpresa ...