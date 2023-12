GF Party 2 dicembre | ospiti e anticipazioni

(Di sabato 2 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Spoiler GF, puntata del 22023: ecco glidel nuovo imperdibile appuntamento. Chi ci sarà con i due conduttori, I nomi! GF2023: SVELATI GLI- Manca oramai pochissimo alla nuova attesissima puntata del GF, format condotto da Annie Mazzola e Andrea Dianetti, che andrà in onda sabato alle 20.30 su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme quelli che saranno glidella serata e come commentare per ...

Altre News in Rete:

Rubrasonic, Eliza G o Circo Nero Dicembre la bella musica non manca

Domenica 32023 il carrozzone di Circo Nero Italia, che vede alle redini come sempre il coordinatore Duccio Cantini, si ferma all'Otel di Firenze, per ilLuna Park. In console lo ...

“Christmas Jazz Party”, domenica 10 Dicembre a Varallo. Eventi Valsesia

Weekend 1-3 dicembre | Cosa fare domenica e tutti gli eventi in città MilanoToday.it

PlayStation 5, si avvicinano mesi da veri player: ecco il meglio di dicembre e gennaio

Dicembre e gennaio saranno fondamentali per i veri videogiocatori ... in uscita rispettivamente il 19 ed il 26 gennaio. Di esclusive first party inedite per PS5 non ve n'è traccia, ma nulla vieta a ...

PONTEDILEGNO TONALE - Nuove piste aperte dal 1 dicembre oltre al Presena

Già dal 1 dicembre saranno aperte le piste Valbiolo e Valena, quest'ultima servita dalla nuovissima seggiovia esaposto realizzata quest'estate da Leitner. Da sabato 2 dicembre si potrà sciare anche ...