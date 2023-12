GF | Mirko bacia Perla ma lei gli dà un grosso palo | reazione e video

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 2 dicembre 2023) A poche ore dall'ingresso di Greta Rossetti al Grande Fratello, nella Casa di Cinecittà c'è stato un avvicinamento decisamente importante traBrunetti eVatiero. I due ex fidanzati, protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island, si stanno godendo la convivenza al GF e con il passare dei giorni hanno ritrovato quella complicità che li aveva uniti quattro anni fa. Tra abbracci e carezze, non nascondono il loro desiderio di riavvicinarsi. Inoltre hanno anche dormito insieme lasciandosi andare ad alcuni confronti sulla loro storia d'amore. Nelle ultime ore c'è stato un bacio tra, ma dobbiamo fare un passo indietro per capire meglio come è andata. Nella giornata di venerdì, si sono lasciati andare a diversi momenti di tenerezza e hanno avuto modo di parlare della loro situazione attuale, ...