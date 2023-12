GF Giuseppe Garibaldi confessa | “Mi ha dato un grande insegnamento”

(Di sabato 2 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo ilFratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Spoiler GF,hato tutto: scopri i dettagli su ciò che ha rivelato il concorrente del reality di Alfonso Signorini GF 2023: LE PAROLE DI- Parlando con gli inquilini,ha svelato: “Nelle mie zone era una roba vista male essere amici di un ragazzo omosessuale. Se nel mio paesino in Calabria ci sono ragazzi gay? No, non ci sono, almeno dichiarati. La prima volta che sono anin crociera un anno fa, ...

Altre News in Rete:

GENOVA, UNA AMORE IN SALITA - Il 3 dicembre in seconda serata su Rai5

Lo raccontaSansonna nel doc in prima visione " Genova, un amore in salita ", in onda ... Ne è la conferma una libreria in Via, dove si custodiscono manoscritti preziosi, per ...

Grande Fratello, Giuseppe ha informazioni che arrivano da fuori Ecco cosa ha bisbigliato ad Anita ilmessaggero.it

Rosy Chin consola Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

La Sala Riunioni dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise intitolata a Giuseppe Fabio Calandrella

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise terrà la Cerimonia di intitolazione della “Sala Riunioni dell’USR” (sita al piano terra della Sede centrale in via Garibaldi, 25 a Campobasso) al Dirigente ...

Grande Fratello, Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi a confronto su Vittorio Menozzi: "Devi stare attento"

Il rapporto nato al Grande Fratello tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi continua a essere argomento di discussione nella Casa. Un avvicinamento che non sembra per niente convincere Paolo Masella.