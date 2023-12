GF | anticipazioni puntata stasera 2 dicembre | due nuovi ingressi | risultato televoto e una sorpresa per Giuseppe

Leggi su europa.today

(Di sabato 2 dicembre 2023), 2, torna in prima serata su Canale 5 una nuovadel Grande Fratello. Il reality, condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista, si sposta dunque al sabato. Una serata non facile, visto che su Rai 1 va in onda Ballando Con le Stelle. Riuscirà, il reality...