Genshin Impact celebra il successo | 800 Primogemme in regalo per tutti i viaggiatori!

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 2 dicembre 2023) Una festa di riconoscimenti e gratitudine ha invaso il mondo didopo la straordinaria vittoria ai PlayStation PARTNER AWARDS 2023, portando a casa il prestigioso GRAND AWARD. Ma lazione non si ferma qui: per ringraziare la sua fervente community, la software house ha annunciato un gesto di generosità senza precedenti.: 800GRATIS perAttraverso i canali social ufficiali del gioco, il team di sviluppo ha diffuso un messaggio toccante: “Lettera di ringraziamento ai viaggiatori. Cari viaggiatori, abbiamo condiviso innumerevoli avventure straordinarie. Grazie al vostro sostegno,ha vinto il PlayStation PARTNER AWARDS 2023 GRAND AWARD. In ...