Genoa | non basta ancora Malinovskyi! Risponde l’Empoli e pareggia

(Di sabato 2 dicembre 2023) Al Marassi la partita tra Genoa ed Empoli termina sul risultato di 1-1. Al gol di Malinovskyi risponde Cancellieri per il pareggio finale. Genoa-Empoli termina sul risultato di 1-1. A Marassi nel primo tempo è il Grifone ad avere le occasioni migliori, concluse nel migliore dei modi, cioè con il gol di Malinovkyi al 37? che dal limite dell'area sblocca il risultato con il mancino. Nel secondo tempo Andreazzoli cambia le carte in tavola effettuando de cambi, uno di questi è decisivo al 67?, cioè Cancellieri che sfrutta l'assist vincente di Kovalenko.

16.55 Serie A, 14° turno:- Empoli 1 - 1 Ilriparte dopo il ko - beffa di Frosinone, l'Empoli (quart'ultimo) cattura un punto importante in chiave salvezza: 1 - 1 al 'Ferraris'. Ci prova subito Sabelli, sprecone Cambiaghi (ma c'era ...

Non si fanno male solo nel risultato Genoa ed Empoli, che pareggiano 1-1 in un match dove però entrambe hanno provato fino all’ultimo a vincere in una gara che ha saputo regalare anche momenti di ...

Cancellieri risponde a Malinovskyi e al Ferraris tra Genoa ed Empoli finisce 1-1. Il Grifone non riesce ad imporre la legge di Marassi anche se nel primo tempo non solo va in vantaggio ma colpisce ...