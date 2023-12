Genoa-Empoli LIVE 1-1 | Cancellieri trova il pareggio

(Di sabato 2 dicembre 2023) Al Ferraris, il match valido per la 14esima giornata di Serie A 2023/2024 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris,edsi affrontano nel match valido per la 14esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-1: sintesi e moviola 1? – Inizia il match. 5? – La partita inizia con ritmi veramente altissimi, sia da una parte che dall’altra. 14? – Dopo un inizio di partita vivace, ora il ritmo si è abbassato. Ilsta facendo la partita, mentre l’cerca di reagire in contropiede. 20? – Buon cross di Messias diretto a Retegui, l’attaccante delnon ci arriva per un soffio. 31? – Traversa di ...

Altre News in Rete:

Genoa, il ds Ottolini su Dragusin: 'Contatti settimanali con diverse squadre, ma non c'è nessuna offerta'

Nel prepartita di, a parlare di lui è stato Marco Ottolini , direttore sportivo del: 'Non pensiamo al mercato di gennaio, ma è chiaro che un giocatore del 2002, con questa ...

Diretta Genoa - Empoli (1-1) Serie A 2023 la Repubblica

Serie A: Genoa-Empoli 1-0 DIRETTA e FOTO Agenzia ANSA

Serie A | Genoa - Empoli, prima gioia in azzurro per Cancellieri

Si è sbloccato Matteo Cancellieri: eccolo il primo gol con l'Empoli per il numero 20. L'attaccante, arrivato in estate in prestito dalla Lazio, ha siglato il momentaneo pareggio al Ferraris contro il ...

Calcio: Serie A, Genoa-Empoli 1-0 alla fine del primo tempo

Genova, 2 dic. - (Adnkronos) - Il Genoa è in vantaggio per 1-0 sull'Empoli alla fine del primo tempo del match valido per la 14/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Luigi Ferrar ...