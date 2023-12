Gazzetta – Napoli torna su Samardzic | De Laurentiis Prepara il Colpo di Mercato

Leggi su napolipiu

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ilsi concentra su Lazardell’Udinese come primo obiettivo di, con Depronto a studiare l’operazione. Il, guidato dal patron Aurelio De, ha messo nel mirino Lazar, il talentuoso centrocampista 21enne dell’Udinese, come principale obiettivo di. Il Passato e il Futuro di, già vicino all’Inter la scorsa estate, è ora l’obiettivo del. Nonostante l’interesse passato di altri club, ilsembra pronto a lanciare un’offensiva per assicurarsi il giovane giocatore. Ile la Strategia diMentre il club è impegnato nel rinnovo di Zielinski, ...