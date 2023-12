Gatti sul +1 sull’Inter | «Ci eravamo detti di essere primi stasera»

(Di sabato 2 dicembre 2023) La Juventus vince in maniera insensata al 94?, dopo aver subito due minuti prima il pareggio del Monza. I bianconeri sono a +1, in attesa della partita di Napoli, e l’autore del gol vittoriacommenta la situazione a DAZN. GOL DA TRE PUNTI – Federicoha appena deciso Monza-Juventus con il gol al 94?, che per ora vale il +1: «È un’emozione pazzesca segnare un gol così importante. C’prima della partita che alla fine dovevamoin classifica, dispiace per il gol subito perchéstanchi. Io ins, ma sono contento di essermi rifatto subito. Sono tre punti che pesano tantissimo. Ripeto: il discorso prima della partita era proprio fare tre punti ed ...

Altre News in Rete:

Pagelle Monza - Juventus 1 - 2: Vlahovic sbaglia un altro rigore, Rabiot sontuoso, Gatti decisivo

Peccato chegli rovini il venerdì sera. Di Gregorio 7: Non tanto per la paratarigore, quanto per il balzo felino sulla successiva conclusione di Vlahovic. Poi un'altra grande respinta su ...

Monza-Juventus 1-2: Carboni risponde a Rabiot, la decide Gatti al 94' Eurosport IT

Serie A, Monza-Juve 1-2: Gatti porta la Juve in vetta da sola al 94' - Sportmediaset Sport Mediaset

Allegri trasfigurato nel finale a Monza: “Ti do un cazzotto e ti sfondo”. C’è tanto affetto

La reazione di Massimiliano Allegri dopo che al 94' di Monza-Juventus la rete di Gatti ha dato la vittoria ai bianconeri ...

Calcio, Juventus regina della Serie A in attesa di Napoli-Inter: Gatti fa piangere il Monza a tempo scaduto

La Juventus, al termine di una partita per cuori forti si porta in testa alla classifica della Serie A 2023-2024 di calcio, in attesa di Napoli-Inter, prevista domenica: i bianconeri, nell'anticipo de ...