Garibaldi parla di omosessualità e omofobia e racconta il suo cambiamento

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nella casa del Grande Fratello c’è chi fa battute squallide sulla presuntadi Vittorio, ma per fortuna c’è anche chidifacendo discorsi sensati. Ieri sera Letizia Petris (che non ha mai nascosto di essere stata con un donna) ha detto di essere felice per i progressi che l’Italia ha fatto nella lotta ai pregiudizi sull’. La gieffina ha poi chiesto a Giuseppecom’è la situazione nella sua zona in Calabria in merito ai temi del coming out, dell’e dell’. Giuseppe ha spiegato che nel suo paese nessun ragazzo si è mai dichiarato gay e che la mentalità dei suoi concittadini è molto chiusa.ha detto che se lui adesso non ha più pregiudizi è ...