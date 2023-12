Gagliardini a Rabiot | “Le cose di campo rimangono in campo | chiama mamma”

(Di sabato 2 dicembre 2023)risponde a: “Lediin” Ieri la partita tra Monza e Juve è finita con una vittoria all’ultimo minuto della squadra di Allegri, grazie ad un gol di Gatti. Il gol di Carboni al novantunesimo minuto aveva illuso la squadra di Palladino di poter portare a casa almeno il pareggio. Al gol del compagno di squadra,ha esultato in faccia a, senza sapere che di lì a poco avrebbe avuto ben poco da festeggiare.ha poi postato una storia su instagram con il video dell’esultanza e ha scritto: “. Impara sempre a rimanere umile. Perché finché l’arbitro non ha fischiato la ...

Le polemiche post Monza - Juve sembrano non volersi placare. Tutto nasce da l'esultanza di Robertodavanti ad Adriensubito dopo il gol del momentaneo 1 - 1. Un gesto che il francese non ha digerito, come testimoniato sui social ( LEGGI QUI ...

Subito dopo il match, infatti, Adrien Rabiot ha postato sui social un messaggio rivolto a Roberto Gagliardini, che ha esultato in faccia al francese sul gol del momentaneo 1-1 di Carboni. "Resta ...

Monza, 2 dic. - (Adnkronos) - "Le cose di campo rimangono in campo, non sui social. 'Ciama la mama!'". Così su Instagram il centrocampista del Monza Roberto Gagliardini replica al centrocampista della ...