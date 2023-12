Furti in tutta Italia | arrestata coppia di Napoli

(Di sabato 2 dicembre 2023) Falchi della Squadra Mobile diin azione. I poliziotti, nel pomeriggio di ieri venerdì 1 dicembre, hanno tratto in arresto un 54enne e una 53enne, entrambi napoletani. L’uomo dovrà espiare la pena di 7 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione per i reati di L'articolo Teleclubnotizie dae dall'

Altre News in Rete:

Furto in un'azienda di Campagna, rubato un autocarro. Il titolare: 'Aiutateci a trovarlo'

... utilizzato dai malviventi per caricarela refurtiva, di un ingente quantitativo di olio, ...particolare che possa in qualsiasi modo essere di aiuto lo comunichi affinché non si ripetano più

Furti, "Derubato in casa ma le forze dell'ordine hanno ritrovato tutto" il Resto del Carlino

Furti, i Carabinieri a tutto spiano sul territorio - Avellino anteprima24.it

A Natale cresce il rischio di furti nelle case: ecco come difendersi dai ladri

Non bisogna tenere oggetti di valore in case senza difesa: abbiamo registrato un furto di 14mila euro in contanti. È importante anche fare gruppi WhatsApp per condividere informazioni tra cittadini.

I consigli della polizia per prevenire i furti nelle abitazioni

Nel pomeriggio della scorsa domenica (26 novembre) una signora, in quel momento fuori città, chiamava il 112 NUE perché con il sensore di movimento collegato al suo smartphone rilevava una presenza fu ...