Fronte di resistenza trasversale | clamoroso | chi conferma il piano delle toghe contro il governo

(Di sabato 2 dicembre 2023) Siamo sicuri che quanto detto da Guido Crosetto sia così campato in aria? Siamo sicuri che i magistrati, o parte della magistratura, non abbiano una sorta di "ilMeloni,il centrodestra? Non sarebbe certo una novità, perché in Italia, è cosa nota, la magistratura fa politica. Si pensi all'odissea di Silvio Berlusconi. Tant'è, le parole di Crosetto hanno sollevato un polverone: polemiche, accuse, tanto che il ministro della Difesa ha riferito in aula alla Camera. Eppure, il sospetto che parti della magistratura vogliano imporre la loro agenda, o fermare quella dell'esecutivo, lo nutrono anche degli insospettabili. Un esempio? Francesco Verderami, firma del Corriere della Sera, ospite di Stasera Italia, il programma di Rete 4, nella puntata di sabato 2 dicembre. Riflettendo sullo scenario, ...