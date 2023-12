Freestyle di bronzo in Coppa del Mondo | Flora Tabanelli sale sul podio a Pechino

(Di sabato 2 dicembre 2023)– E’ undaper l’Italia a. Gli Azzurri sono scesi in gara indel, nella specialità del ‘big air freeski’. La Nazionale ha ottenuto il terzo posto. Lo ha fatto, già oro mondiale juniores, a seguito di ottime qualificazioni giunte con il miglior quinto punteggio tra tutte le atlete partecipanti. Fino al terzo gradino finale del. Il racconto della gara (fisi.org) Netto il divario rispetto alle inseguitrici, con l’altra elvetica Giulia Tanno in quarta piazza (150,25) seguita dalla finlandese Anni Kavara (148,25) e dalla norvegese Mie Sandra (139,75). Prima di, solo Bertagna aveva saputo conquistarsi un posto sul ...

