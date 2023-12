Free Europe’ | domani Salvini raduna a Firenze la destra europea

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 2 dicembre 2023) Due ore di interventi e lancio di programmi in una Fortezza da Basso blindata, gremita da "duemila persone" per segnare l'inizio del cammino verso il voto di giugno della Ue. Matteo, preso atto delle assenze di Marine Le Pen, la sua più importante alleata in Europa, e di Geert Wilders, il sovranista olandese che