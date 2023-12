Fotovoltaico sui tetti di stalle e cascine | investimento da oltre 8 milioni di euro

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 dicembre 2023) E’ sempre più marcata la svolta green dell’agricoltura bergamasca così come l’attenzione alle energie rinnovabili. Con le nuove domande presentate sull’ultimo bando del Parco Agrisolare aumenteranno ulteriormente le aziende che iranno i pannelli fotovoltaici sui fabbricati agricoli, interventi che avranno la copertura finanziaria grazie ai nuovi fondi previsti sul Pnrr fortemente voluti da Coldiretti. La misura del Parco Agrisolare rientra tra gli interventi previsti dal Pnrr per sostenere gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica e alcuni interventi di efficientamento in ambito agricolo, escludendo totalmente il consumo di suolo. “Le aziende agricole hanno colto l’occasione del bando Parco Agrisolare – spiega Simone Alborghetti, responsabile CAA di Coldiretti Bergamo – per garantirsi un ...