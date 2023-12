Fotografia | morto il fotoreporter Ivo Saglietti | vinse per tre volte il World Press Photo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - Questa mattina,o l'Hospice Gigi Ghirotti di Genova, circondato dai familiari, da amici e colleghi dopo una lunga malattia durata, oltre un anno, èilIvo. Vincitore tredel, prestigioso riconoscimento per i fotogiornalisti, e di altri importanti premiappartiene a quella "nobile schiera" di fotografi per i quali è importante partecipare emotivamente, quasi empaticamente, alla realtà che stanno vivendo, stabilendo con le persone ritratte un rapporto umano. "Ciò che gli premeva raccontare era l'uomo e il suo destino", dicono i familiari. I funerali, in forma laica, si terranno lunedì 4 dicembre alle ore 12o la cappella ...