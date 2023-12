FOTO | Nuovo tatuaggio per CM Punk

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 2 dicembre 2023) CMè fresco di ritorno in WWE dopo quasi 10 anni di assenza. Ha parlato lunedì scorso a Raw dicendo di essere felice di essere tornato a casa.sembra essere molto motivato e intende lasciare il segno in questa sua seconda run a Stamford. Siamo di fronte, almeno a quanto sembra, ad un uomo sereno e ciò sembra trasparire anche dal suo. “Serenità” CMha condiviso sui social alcune immagini del suo. Il ragazzo di Chicago si è tatuato, sulla gamba, un teschio con la fiamme accompagnato dalla scritta “Peace of mind”. Proprio questa scritta sembra esprimere il suo attuale stato d’animo. CM, forse, ha ritrovato la sua serenità. Qui sotto le immagini.