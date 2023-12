FOTO ? Carboni dopo il primo gol in Serie A | «Continua | continua»

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 dicembre 2023) Valentinieri ha raccolto la sua prima gioia inA, grazie al gol del momentaneo pari in Monza-Juventus. Il prestito Inter non demorde. DETERMINATO ? Valentinieri ha brillato in Monza-Juventus. Devastante il suo impatto sulla partita, con tanto di gran gol del momentaneo pareggio. Nel finale, però, Gatti ha trovato il gol vittoria per la formazione di Allegri., arrivato in estate in prestito dall’Inter, ha pubblicato su Instagram un bel post motivazionale: Un crack. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati