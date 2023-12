Fortuna Sittard vs Vitesse – probabili formazioni

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il 14° turno della stagione 2023-24 di Eredivisie vedeaffrontarsi sabato 2 dicembre sera alStadion. Entrambe le squadre sono state sconfitte nelle ultime uscite e cercheranno di rimettersi in carreggiata conquistando i tre punti questo fine settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha subito una deludente sconfitta per 3-0 contro l’Heerenveen nell’incontro di sabato all’Abe Lenstra Stadion. Gli uomini di Danny Buijs sono ...

Rossoneri in prestito, come sta andando la stagione di Lazetic

Marko Lazetic, attaccante classe 2003 di proprietà del Milan, sta vivendo una stagione in prestito al Fortuna Sittard in Olanda, nella massima serie. Per il momento otto ...

Atalanta, plusvalenze a 63 mln nel 2023: è il secondo miglior risultato di sempre | OneFootball

L’Atalanta ha chiuso il bilancio 2023 con un utile di 5,6 milioni di euro, risultato che emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza. Per il club di Percassi si tratta del ottavo risu ...