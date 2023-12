Fortezza di Palmanova | 1 | 6 milioni di visualizzazioni su Geopop

Leggi su udine20

(Di sabato 2 dicembre 2023) Otto minuti per raccontare, in modo semplice e accattivante, “Come è stata costruita e conquistata, la città-stellata impossibile da espugnare”. Un video, realizzato con il supporto gratuito dell’Amministrazione comunale, che sta facendo il giro del mondo, raggiungendo, ad ora, 1.658.000sulle varie piattaforme del network di divulgazione scientifica, uno dei canali più seguiti anche dai giovanissimi. In una settimana il video sulladiha raggiunto 669.000su Instagram con 27.200 like, 624.000 visualizzazione su TikTok e 41.400 like, 286.311su Facebook e 12453 like e 179.943su YouTube. Luca Piani, vicesindaco e assessore ...