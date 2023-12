Forte vento | scoperchiato il tendone del circo | due feriti

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 2 dicembre 2023) A causa del maltempo, che sta impegnando molto i vigili del fuoco nel Centro Italia,ildi una San Marino. Ci sono due. Le persone coinvolte nell’incidente stavano cercando di rafforzare gli ancoraggi della struttura, ma una parte delè caduta, ferendole. Sul posto è intervenuta la polizia. Molti gli interventi nell’area anche per alberi e rami caduti.Leggi anche: Maltempo, onde alte 4 metri, ingenti danni in Toscana L'articolo proviene da The Social Post.