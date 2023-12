Formia Pino pericolante sulla Flacca | l’intervento dei Vigili del Fuoco e la paralisi del traffico

(Di sabato 2 dicembre 2023)– Soltanto nel tardo pomeriggio di venerdì, dopo diverse ore di autentico delirio di viabilità, è tornata alla normalità la circolazione veicolare ae, indirettamente, in direzione di Gaeta e Itri e di Minturno verso sud. I centralini delle forze dell’ordine e del comune disono stati travolti da centinaia e centinaia L'articolo Temporeale Quotidiano.

Altre News in Rete:

Il Carroccio perde una ruota: Tripodi se ne va

... Angelo Tripodi ha voti, molti voti a Latina, Pontinia,, Lenola. È in grado di rimettere in ... culminati ad aprile in un ribaltone interno: gli altri due ConsiglieriCangemi (vice ...

E' scomparso a Formia Giuseppe Orlandi, l'imprenditore aveva 81 anni ilmessaggero.it