Formazioni ufficiali Modena-Reggiana | Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ledi, sfida valida per la quindicesima giornata di. Dopo la striscia di vittorie sono arrivati una sconfitta e un pareggio per la formazione di casa nelle ultime due. Ilresta comunque in zona playoff, mentre laè quattordicesima con 16 punti in classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 2 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.