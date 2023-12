Formazioni ufficiali Milan-Frosinone | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

Comunicate le formazioni ufficiali di Milan-Frosinone, match di Serie A in programma alle 20:45.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus Cheek, Pulisic; Jovic. All. Pioli.

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Barrenechea, Reinier; Soulè, Cuni, Ibrahimovic. All. Di Francesco.