Fiorentina | battere la Salernitana e tornare in zona Europa Si rivede Beltran Formazioni

(Di sabato 2 dicembre 2023) Sembra "convertito", Vincenzo Italiano, alla causa di. Nzola andrà in panchina. Però mi permetto di suggerire di far giocare Lucas da punta vera, davanti a tutti, con Gonzalez subito alle sue spalle. Sarà la mossa giusta per far gol? In tal caso non pretenderei royalty. L'articolo proviene da Firenze Post.

Sarà la mossa giusta per far gol In tal caso non pretenderei royalty. L’importante è che nel pomeriggio di domenica 3 dicembre 2023, la Fiorentina vinca e riparta la sua corsa verso le prime ...