Finti provini per violentare le aspiranti attrici | regista condannato a 11 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 dicembre 2023) CM, un fintodi 51, è statoa 11e 9 mesi di reclusione per violenza sessuale ai ddi otto giovani, tutte di età compresa tra i 15 e i 22. L’uomo attirava le ragazze promettendo loro ruoli in film inesistenti e sfruttava la loro buona fede durante falsia luci rosse nella sua abitazione. La sentenza è stata emessa dalla quinta sezione penale del tribunale di Roma. Le violenze del fintosulleIl modus operandi delera seriale e ben orchestrato. Attraverso annunci online, si presentava come il responsabile di un’agenzia cinematografica, promettendo opportunità di carriera in ...