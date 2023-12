Filippo Turetta risponde al gip | cosa ha rivelato nell’interrogatorio lungo 9 ore

(Di sabato 2 dicembre 2023), interrogatorio durato nove ore: ha confessato tutto – Dall’autopsia di Giulia Cecchettin emergono le prime verità: la ragazza è morta per le coltellate inferte dache le hanno provocato uno shock emorragico. La giovane che sognava di diventare illustratrice si è spenta poco prima della mezzanotte dell’11 novembre nella seconda fase dell’aggressione, tra le strade della zona industriale di Fossò, tra Padova e Venezia. Intanto il killer di 22 anni è stato ainterrogato nel carcere di Verona. Lacrime, silenzi e continui “non ricordo” hanno caratterizzato il colloquio dicon il gip. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Trovato un cadavere di donna nel lago: è di Giulia Cecchettin Leggi anche: Giulia Cecchettin, l’annuncio della ...

Il racconto in 9 ore di interrogatorio davanti al pm. Resta aperto il nodo delle aggravanti

VENEZIA – Giulia Cecchettin è stata uccisa da Filippo Turetta nell'area industriale di Fossò, a 6 chilometri dalla sua casa, verso le 23.40 di sabato 11 novembre ed è morta dissanguata.

Filippo Turetta, nelle scorse ore, è stato interrogato per nove ore dagli inquirenti negli uffici del carcere di Verona. Non si è nemmeno fermato per mangiare.