Filippo Turetta mi viene il sangue al cervello | il violentissimo sfogo di Giuseppe Cruciani

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) "Quando sento parlare di perizia psichiatrica di avvocati che dicono ‘magari dopo 20 anni esci' miilal”:lo ha detto nel corso della sua trasmissione radiofonica, La Zanzara, riferendosi al femminicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa a coltellate dall'ex fidanzatol'11 novembre scorso. Il giornalista, insomma, ha voluto esprimere tutta la sua frustrazione per le pene che considera troppo lievi per crimini così gravi: “Giulia Cecchettin è morta per dissanguamento dopo la rescissione dell'aorta ed è stata uccisa subito dopo la lite con l'ex fidanzato". "Il problema principale - ha proseguito- non è il famoso patriarcato che non c'entra una fava, ma le pene troppo morbide, questi ...