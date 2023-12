Filippo Turetta | l’interrogatorio | la confessione | la voce bassa | i “non ricordo” E di nuovo la richiesta di vedere i genitori

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il giovane ha risposto per nove ore alle domande dei pm senza mai cedere su un punto: “Mi è scattato qualcosa dentro”

L'agonia di Giulia morta dissanguata Turetta confessa: "Ho perso la testa"

PADOVA. Questa volta ha deciso di parlare e lo ha fatto a lungo, fino a sera. A voce bassa, tra le pause e i lunghi silenzi,ha confessato come ha ucciso Giulia Cecchettin . Come l'ha accoltellata e l'ha vista morire. "Ho perso la testa. Quella sera mi è scattato qualcosa" ha ripetuto davanti al pm Andrea ...

O perlomeno la sua, quella di Filippo Turetta, che ieri nella casa circondariale di Montorio Veronese è rimasto dalle 11 alle 20 davanti al pubblico ministero Andrea Petroni, assistito dagli avvocati ...

Venti minuti per commettere il sequestro di persona e l’omicidio volontario aggravato, una settimana per scappare e tacere, nove ore per raccontare finalmente la verità. O perlomeno ...