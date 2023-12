Filippo Turetta | le 9 ore di interrogatorio | non si è mai alzato | non ha mangiato | ha bevuto solo acqua «Ho fatto una cosa orribile»

Altre News in Rete:

Turetta al pm: "Sono ancora innamorato di Giulia"

Giulia:a pm, non accettavo fine con lei Nell'interrogatorio in carcere di ieri, durato circa nove ore,avrebbe raccontato al pm Andrea Petroni che non accettava che Giulia Cecchettin non fosse piu' 'sua', ammettendo di avere un atteggiamento possessivo con la ragazza dopo essere stato ...

Giulia Cecchettin è morta dissanguata. Turetta al Pm: "L'ho accoltellata e l'ho vista morire" RaiNews

Turetta da ore davanti al pm Agenzia ANSA

Giulia Cecchettin uccisa con un solo coltello da cucina, nessun segno di scotch: i risultati dell'autopsia durata 14 ore

A determinare una così lunga durata, il gran numero di coltellate inferte alla 22enne, che hanno reso complesso per i periti accertare se le ferite sono tutte riferibili ai colpi sferrati da Filippo ...

Cecchettin: Giulia uccisa con un solo coltello da cucina

Filippo Turetta ha usato un solo coltello per uccidere Giulia Cecchettin. E' uno dei dettagli che emerge dopo 14 ore di autopsia sul corpo dell'ex fidanzata ...