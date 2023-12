Fidejussioni | garanzie e ipoteche | ma quanto può pretendere una banca da un’impresa?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Era una narrazione di comodo, sostenuta ed avallata anche dai media che, da circa un lustro, per incompetenza o per interessi, continuavano a raccontarci una fiaba: la favola delle banche magnanime che avevano aperto il rubinetto del credito alle piccole imprese. La verità era un’altra: quelle banche avevano allargato le maglie della concessione creditizia solo perché erano garantite, mediamente per un 80% del totale del finanziamento concesso, dal Fondo di Garanzia gestito da MedioCredito Centrale, alimentato prevalentemente da fondi pubblici comunitari ovvero tramite risorse apportate da soggetti pubblici. Ciò significa che lo Stato era diventato garante della tua impresa per una parte del prestito concesso da una. Ma i tempi sono cambiati e i nodi sono venuti al pettine. Dal 2020 al 2023 l’erogato dal Fondo di Garanzia alle imprese è crollato passando da 143 ...