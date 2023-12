Festa dell’Arma di Cavalleria e tante adozioni a “Dalla parte degli animali”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 2 dicembre 2023) L’Arma didell’Esercito italiano compie 200 anni e festeggia il compleanno speciale mostrando, in gran spolvero, cavalli e cavalieri. Al Cras Stella del Nord, i capriolini Brian e John cambiano casa: dai recinti al boschetto interno, con ripari e un laghetto tutto per loro.altre storie vi attendono, per trascorrere una mattinata in famiglia con i nostri piccoli amici, nella prossima puntata di “”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica la domenica alle 16.30 su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4, un programma per giovani, diversamente giovani, cani e gatti. Insomma, per tutti. Vivono in perfetta armonia i cavalli e i cavalieri della ...