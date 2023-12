Federica Brignone trionfa nel gigante di Tremblant

Leggi su seriea24

, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Sulle nevi canadesi oggi la 33enne valdostana conquista il suo 22° successo in Coppa del mondo, completando le due manche con il tempo di 2'14?95 precedendo la slovacca Petra Vlhova (2'15?16) e la statunitense Mikaela Shiffrin (2'15?24). Quarto posto per la campionessa olimpica in carica, la svedese Sara Hector (2'15?51) che si lascia alle spalle la svizzera Lara Gut-Behrami (2'15?54) e le altre azzurri Marta Bassino (2'15?99) sesta e Sofia Goggia (2'16?57) settima. A punti anche Roberta Melesi (2'18?11) 18/a.