Fallout | il primo teaser della serie regala molte scene spettacolari

Leggi su movieplayer

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il 12 aprile arriverà su Prime Video la, di cui Amazon ha condiviso ilricco di anticipazioni. Il 12 aprile debutterà su Prime Video, in oltre 240 paesi e territori nel mondo, la, ispirata al popolare videogioco, e ilufficialele primein anteprima. Nel video si vede infatti la giovane protagonista uscire dal bunker sicuro in cui è cresciuta e addentrarsi in un mondo post-apocalittico abitato da sopravvissuti e creature terrificanti. Laispirata ai videogiochi, basata su una delle più grandidi videogiochi di tutti i tempi, è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non ...