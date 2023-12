Fabio Quagliarella | lo specialista delle reti impossibili

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 2 dicembre 2023) Roma, 02 dic – Dalla lunghissima distanza, improvvisamente di tacco, con una splendida rovesciata. Potenza, precisione, estro, imprevedibilità. Sì, stiamo parliamo di gol spettacolari. E maestro assoluto della categoria è stato – nelle prime due decadi del terzo millennio – un poliedrico attaccante venuto dalla provincia napoletana. Centravanti, seconda punta, esterno, trequartista. Tante maglie onorate, oltre cinquecentocinquanta presenze in Serie A, decine di portieri trafitti. Passata un po’ sottotraccia la recente notizia del suo ritiro dal calcio giocato, il Primato Calcistico odierno è quello di, loitaliano. Le prime esperienze in Serie A Durante l’ultima pausa per le nazionali il capocannoniere della stagione 2018/19 – ...