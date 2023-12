Ex Ilva | Boccia | “Ora Meloni chiarisca qual è la strategia Amministrazione straordinaria non va esclusa | ma si tuteli l’indotto” | L’intervista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il Pd chiama in causa la presidente del Consiglio sulla crisi dell’. “Adesso tocca a Giorgiachiarireè la”. Lo fa per bocca di Francesco, presidente dei senatori dem, e con un’interrogazione presentata a Palazzo Madama, primo firmatario Andrea Martella, indirizzata alla stessa premier sullo stato comatoso di Acciaierie d’Italia: “Abbiamo chiesto come intendano salvaguardare gli stabilimenti, se la strada è quella di convertire i 680 milioni di euro del prestito obbligazionario, prendendosi la maggioranza – spiega l’ex ministro – o procedere con il memorandum firmato direttamente dal ministro Raffaele Fitto con ArcelorMittal, nonché se c’è assenso dell’Ue. Allo stato, tutte le promesse fatte sull’acciaieria di Taranto in un anno di governo si sono vanificate”. E il ...