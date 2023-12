Europeo 2024 | l' Italia parte in salita

Leggi su panorama

(Di sabato 2 dicembre 2023) Non è andata bene, anche se poteva finire peggio perché l'urna di Amburgo ha disegnato un paio di gironi della morte per la prima fase dell'della prossima estate. L'è finita in una specie di purgatorio calcistico: Spagna, Croazia e Albania in ordine di pericolosità. Siamo sinceri: i croati erano la mina vagante della terza fascia insieme all'Olanda e li hanno presi gli azzurri di Spalletti, per nulla fortunati. L'avventura a Eurocomincerà il 15 giugno a Dortmund contro l'Albania e sarà già il momento della verità. Il regolamento prevede che a passare il turno siano le prime due di ogni raggruppamento più le 4 migliori terze su 6: significa che servono 4 punti per la certezza del passaporto per gli ottavi ma anche con 3 e una buona differenza reti ce la si può cavare. Siccome dopo l'Albania toccherà alla Spagna e poi ...