Europei 2024 | Spalletti | “Poteva andare meglio | girone duro Che Vialli ci protegga”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) “: è un, ma dobbiamo affrontare questo Europeo con la consapevolezza di essere l’Italia. Molto dipenderà da come arriveremo a giugno, dalla nostra condizione mentale e di forma”. Lo ha detto il commissario tecnico dell’Italia, Luciano, commentando la composizione deldell‘Italia a Euroin cui troviamo Spagna, Croazia e Albania: “Ci sarà da difendere in certi momenti, ma l’idea è sempre proporre un calcio offensivo: e checi”. E ancora: “L’Albania? Diventa difficile fare pronostici adesso, bisogna vedere come le squadre arrivano all’Europeo. Loro sono una delle squadre che ultimamente ha fatto vedere di sapere stare in campo. La Croazia è una squadra ...