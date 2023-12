Europei 2024 | girone duro per l’Italia di Spalletti | dovrà vedersela con Spagna | Croazia e Albania Ecco tutti i sorteggi

Leggi su open.online

(Di sabato 2 dicembre 2023) Aglidi Lucianocon. Dopo essersi qualificata per il rotto della cuffia, seconda nel gruppo C dietro l’Inghilterra, la Nazionale azzurra è stata posizionata infatti in quarta fascia, e non poteva evitare di finire accoppiata con almeno una delle corazzate più forti del continente. Ilo svolto oggi 2 dicembre all’Elbphilharmonie di Amburgo in Germania ha definito il quadro quasi completo dei gruppi da cui nasceranno le prime sfide degli, al via il prossimo 14 giugno in Germania. Quasi, perché alle 21 già qualificate si aggiungeranno le tre che emergeranno dai playoff di marzo.i gironi ...