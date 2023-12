Europa League in soffitta fino a marzo | l’Atalanta ora cerca continuità in campionato

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il pareggio interno contro lo Sporting ha consentito aldi staccare il pass per gli ottavi di finale dicon un turno d’anticipo rispetto alla tabella di marcia, rendendo l’ultima gara in Polonia contro il Rakow un’autentica e ininfluente gita. Contro i lusitani serviva un punto. E un punto è arrivato, seppur con qualche patema di troppo, ma la sostanza non cambia: tra le migliori sedici del torneo c’è anche la Dea che, oltre a ritagliarsi un posto al sole tra le top squadre della seconda rassegna continentale per ordine d’importanza, si è fatta un ulteriore regalo. Proprio così, perché la qualificazione agli ottavi di finale consente alla squadra di Gian Piero Gasperini di poter evitare lo spauracchio degli spareggi di febbraio da giocare contro una delle retrocesse dalla Champions. In ...